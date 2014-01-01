Соседи. На тропе войны (по версии Кураж-Бамбей)
Wink
Фильмы
Соседи. На тропе войны (по версии Кураж-Бамбей)

Соседи. На тропе войны (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.52014, Neighbors
Комедии92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их пути не пересекаются. Но стоит им стать соседями и они выходят на тропу войны.

Соседи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соседи. На тропе войны (по версии Кураж-Бамбей)»

Всё