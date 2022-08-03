Соник в кино (фильм, 2020) смотреть онлайн

Приключенческий семейный фильм «Соник в кино» 2020 года рассказывает о приключениях антропоморфного ежа — героя популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog.



У Соника есть талант — он умеет бегать со сверхзвуковой скоростью. После нападения ехидн на его родную планету синий ежик вынужденно бежал и оказался на Земле. Сейчас он живет в маленьком американском городке Грин-Хиллз, прячется от окружающих и мечтает найти друзей. Однажды Соник случайно выдает себя выбросом мощного электромагнитного импульса, и новый дом перестает быть безопасным местом. Ведь теперь за ежиком охотится гениальный, но злобный ученый — доктор Роботник.



Легкий, динамичный, веселый — смотреть «Соник в кино» будет интересно зрителям всех возрастов. Понравится фильм и фанатам оригинальных игр, благодаря отсылкам к первоисточнику.

