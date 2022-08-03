Соник в кино
Wink
Детям
Соник в кино

Соник в кино (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.22020, Sonic the Hedgehog
Боевик, Семейный94 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Приключенческий семейный фильм «Соник в кино» 2020 года рассказывает о приключениях антропоморфного ежа — героя популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog.

У Соника есть талант — он умеет бегать со сверхзвуковой скоростью. После нападения ехидн на его родную планету синий ежик вынужденно бежал и оказался на Земле. Сейчас он живет в маленьком американском городке Грин-Хиллз, прячется от окружающих и мечтает найти друзей. Однажды Соник случайно выдает себя выбросом мощного электромагнитного импульса, и новый дом перестает быть безопасным местом. Ведь теперь за ежиком охотится гениальный, но злобный ученый — доктор Роботник.

Легкий, динамичный, веселый — смотреть «Соник в кино» будет интересно зрителям всех возрастов. Понравится фильм и фанатам оригинальных игр, благодаря отсылкам к первоисточнику.

Страна
США, Япония, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соник в кино»