Соник в кино (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческий семейный фильм «Соник в кино» 2020 года рассказывает о приключениях антропоморфного ежа — героя популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog.
У Соника есть талант — он умеет бегать со сверхзвуковой скоростью. После нападения ехидн на его родную планету синий ежик вынужденно бежал и оказался на Земле. Сейчас он живет в маленьком американском городке Грин-Хиллз, прячется от окружающих и мечтает найти друзей. Однажды Соник случайно выдает себя выбросом мощного электромагнитного импульса, и новый дом перестает быть безопасным местом. Ведь теперь за ежиком охотится гениальный, но злобный ученый — доктор Роботник.
Легкий, динамичный, веселый — смотреть «Соник в кино» будет интересно зрителям всех возрастов. Понравится фильм и фанатам оригинальных игр, благодаря отсылкам к первоисточнику.
СтранаСША, Япония, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- Режиссёр
Джефф
Фаулер
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Бен
Шварц
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- Актриса
Тика
Самптер
- Актёр
Нил
Макдона
- АПАктёр
Адам
Палли
- Актёр
Джим
Керри
- ТБАктёр
Том
Батлер
- ФЧАктёр
Фрэнк
Ч. Тёрнер
- ПКСценарист
Патрик
Кейси
- ДМСценарист
Джош
Миллер
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- ТИПродюсер
Такэси
Ито
- ДДПродюсер
Дэн
Джевонс
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- JXКомпозитор
Junkie
XL