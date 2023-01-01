Фрэнк Ч. Тёрнер

Биография

Фрэнк Ч Тернер — канадский актер. Родился в городе Уэйнрайт 2 июня 1951 года. Помимо съемок в кино и на телевидении актер Фрэнк Ч Тернер известен своим увлечением иконописью, являясь учеником Владислава Андреева. Совместно с Михаилом Янеком и Крисом Кильсинки основал Гильдию священных искусств Богоявления, после чего 10 лет занимал пост ее президента. Театральное образование он получил в Университете Альберты, окончив его в 1975 году. Несколько лет выступал на подмостках театров Онтарио, а также в Западной Канаде. После переезда в Ванкувер в 1983 году снимается в кино. К 2020 году фильмография актера насчитывает свыше 140 ролей в кино и сериалах. Впервые появился на экране в 1981 году в антологии студии Уолта Диснея «Диснейленд», а затем в драме «Молчание севера» Аллана Кинга. Первым известным в США фильмом Фрэнка Ч Тернера стала криминальная комедия «Мы не ангелы» 1989 года с Робертом Де Ниро, Шоном Пенном и Деми Мур в главных ролях. В мистическом боевике «Горец» у Фрэнка Ч Тернера роль второго плана, как и в большинстве последующих фильмах. Амплуа артиста — чудаковатый высокий пожилой мужчина, который одним своим присутствием в кадре мгновенно придает всей сцене нужный настрой. Так было и в одной из самых громких работ, драме «Жизнь этого парня», в которой снялись юный Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, а Фрэнк Ч Тернер сыграл водителя грузовика.