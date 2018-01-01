Wink
Солдаты неудачи
Актёры и съёмочная группа фильма «Солдаты неудачи»

Режиссёры

Бен Стиллер

Ben Stiller
Режиссёр

Актёры

Бен Стиллер

Ben Stiller
АктёрTugg Speedman - Hot LZ
Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрKirk Lazarus - Hot LZ
Джек Блэк

Jack Black
АктёрJeff Portnoy - Hot LZ
Джей Барушель

Jay Baruchel
АктёрKevin Sandusky - Hot LZ
Брэндон Т. Джексон

Brandon T. Jackson
АктёрAlpa Chino - Hot LZ
Том Круз

Tom Cruise
АктёрLes Grossman - Grossman's Office
Стив Куган

Steve Coogan
АктёрDamien Cockburn - Vietnam Crew
Дэнни Макбрайд

Danny McBride
АктёрCody - Vietnam Crew
Ник Нолти

Nick Nolte
АктёрFour Leaf Tayback - Vietnam Crew
Мэттью Макконахи

Matthew McConaughey
АктёрRick Peck - Peck's Office

Сценаристы

Этан Коэн

Etan Cohen
Сценарист
Джастин Теру

Justin Theroux
Сценарист
Бен Стиллер

Ben Stiller
Сценарист

Продюсеры

Стюарт Корнфелд

Stuart Cornfeld
Продюсер
Эрик МакЛеод

Eric McLeod
Продюсер
Бен Стиллер

Ben Stiller
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Вихров

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Марлен Стюарт

Marlene Stewart
Художница
Дэниэл Б. Клэнси

Daniel B. Clancy
Художник

Монтажёры

Грег Хейден

Greg Hayden
Монтажёр

Операторы

Джон Толл

John Toll
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор