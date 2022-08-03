Смолфут
Wink
Детям
Смолфут

Смолфут (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Smallfoot
Мультфильм, Мюзикл92 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Высоко-высоко в горах Непала живут огромные, лохматые и очаровательные снежные люди, уверенные, что человек — вымышленный персонаж из мифов и легенд. Однажды бигфут Миго знакомится с кинодокументалистом Перси, мечтающим доказать существование Йети, и понимает, что смолфуты — не выдумка.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смолфут»