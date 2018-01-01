Биография

Леброн Джеймс — американский баскетболист и актер. Родился в Акроне, штат Огайо, 30 декабря 1984 года. Один из самых успешных спортсменов в истории баскетбола. Леброн многократно признавался самым ценным игроком (MVP) НБА, а также завоевывал золотые медали на Олимпийских играх в составе сборной США. Леброн Джеймс рос в непростой обстановке, воспитывался только матерью. С детства он проявлял исключительный талант к баскетболу. Во время учебы в старшей школе Сент-Винсент-Сент-Мэри Леброн привлек внимание скаутов НБА. В 2003 году он был выбран первым номером на драфте НБА командой «Кливленд Кавальерс», стартовала его профессиональная карьера. Джеймс играл также за «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», став четырехкратным чемпионом НБА. При этом Джеймс не ограничивается только спортом. Он активно участвует в различных социальных проектах, основал «Фонд Леброна Джеймса», который помогает детям из бедных семей получить образование. Успеха Леброн Джеймс добился и в кино. Он снялся в фильме «Больше, чем игра» о восхождении к успеху самого Джеймса и его четырех товарищей по школьной баскетбольной команде из Акрона. Наибольшую известность ему принесла главная роль в картине «Космический джем: Новое поколение». Помимо этого, Леброн снялся в фильме «Девушка без комплексов» и был продюсером нескольких проектов.