Барбершоп
Wink
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Барбершоп
8.42018, The Shop 4 сезона
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Барбершоп (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Несколько звезд собираются в барбершопе и откровенно беседуют на актуальные темы — от спорта и бизнеса до поп-культуры и международных отношений. Среди гостей уникального проекта — рэперы Снуп Догг и Винс Стейплс, телеведущий Джон Стюарт, комик Джеррод Кармайкл и спортсмены с мировым именем. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb