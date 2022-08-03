Смолфут 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

Смолфут 3D
2018, Smallfoot
Мультфильм, Семейный6+

Высоко-высоко в горах Непала живут огромные, лохматые и очаровательные снежные люди, уверенные, что человек — вымышленный персонаж из мифов и легенд. Однажды бигфут Миго знакомится с кинодокументалистом Перси, мечтающим доказать существование Йети, и понимает, что смолфуты — не выдумка.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

