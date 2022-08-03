Смолфут 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Smallfoot
Мультфильм, Семейный6+
О фильме
Высоко-высоко в горах Непала живут огромные, лохматые и очаровательные снежные люди, уверенные, что человек — вымышленный персонаж из мифов и легенд. Однажды бигфут Миго знакомится с кинодокументалистом Перси, мечтающим доказать существование Йети, и понимает, что смолфуты — не выдумка.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время0 мин / 00:00
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ККРежиссёр
Кэри
Киркпатрик
- ДРРежиссёр
Джейсон
Рейсиг
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актриса
Зендея
- Актёр
Коммон
- ЛДАктёр
Леброн
Джеймс
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- Актриса
Яра
Шахиди
- ДТАктёр
Джимми
Татро
- КССценарист
Клер
Сера
- ЭПСценарист
Эял
Поделл
- ДЭСценарист
Джонатан
Э. Стюарт
- Продюсер
Гленн
Фикарра
- ККПродюсер
Кэри
Киркпатрик
- Продюсер
Фил
Лорд
- Актёр дубляжа
Виктор
Добронравов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- Актриса дубляжа
Наталия
Быстрова
- Актёр дубляжа
Гоша
Куценко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДКХудожник
Девин
Крэйн
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра