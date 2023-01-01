Смертельное оружие 2
Wink
Фильмы
Смертельное оружие 2

Смертельное оружие 2 (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.31989, Lethal Weapon 2
Боевики, Триллеры109 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мартин и его напарник Роджер напали на след могущественной наркомафии, которой заправляли выходцы из Южно-Африканского Союза. Полиции удалось арестовать одного из мошенников, помогавших мафиозо отмывать их грязные деньги.

Смертельное оружие 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельное оружие 2»

Всё