Смертельное оружие 2 (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Мартин и его напарник Роджер напали на след могущественной наркомафии, которой заправляли выходцы из Южно-Африканского Союза. Полиции удалось арестовать одного из мошенников, помогавших мафиозо отмывать их грязные деньги.



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