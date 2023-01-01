Смертельное оружие 2 (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.31989, Lethal Weapon 2
Боевики, Триллеры109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Мартин и его напарник Роджер напали на след могущественной наркомафии, которой заправляли выходцы из Южно-Африканского Союза. Полиции удалось арестовать одного из мошенников, помогавших мафиозо отмывать их грязные деньги.
Смертельное оружие 2 смотре�ть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Дэнни
Гловер
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- ДЭАктёр
Джосс
Экленд
- ДОАктёр
Деррик
О’Коннор
- Актриса
Пэтси
Кензит
- ДЛАктриса
Дарлин
Лав
- ТВАктриса
Трэйси
Вульф
- СКАктёр
Стив
Кэхэн
- Актёр
Марк
Ролстон
- ДБСценарист
Джеффри
Боум
- Сценарист
Шейн
Блэк
- УМСценарист
Уоррен
Мерфи
- Продюсер
Ричард
Доннер
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ПФПродюсер
Питер
Франкфурт
- ДЛПродюсер
Дженни
Лью Тадженд
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ММХудожник
Марвин
Марч
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- ЭККомпозитор
Эрик
Клэптон
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сэнборн