Смертельная гонка
Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная гонка»

Режиссёры

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Режиссёр

Актёры

Джейсон Стэйтем

Jason Statham
АктёрJensen Ames
Джоан Аллен

Joan Allen
АктрисаHennessey
Иэн Макшейн

Ian McShane
АктёрCoach
Тайриз Гибсон

Tyrese Gibson
АктёрMachine Gun Joe
Натали Мартинес

Natalie Martinez
АктрисаCase
Макс Райан

Max Ryan
АктёрPachenko
Джейсон Кларк

Jason Clarke
АктёрUlrich
Фредерик Колер

Frederick Koehler
АктёрLists (в титрах: Frederick Koehler) (в титрах: Fred Koehler)
Джейкоб Варгас

Jacob Vargas
АктёрGunner
Джастин Мэдер

Justin Mader
АктёрTravis Colt

Сценаристы

Роберт Том

Robert Thom
Сценарист
Чарльз Б. Гриффит

Charles B. Griffith
Сценарист
Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Сценарист
Иб Мельхиор

Ib Melchior
Сценарист

Продюсеры

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Продюсер
Джереми Болт

Jeremy Bolt
Продюсер
Роджер Корман

Roger Corman
Продюсер
Дон Грэйнджер

Don Granger
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Актриса дубляжа

Художники

Мишель Лалиберт

Michele Laliberte
Художница
Грегори Мах

Gregory Mah
Художник

Монтажёры

Найвен Хоуи

Niven Howie
Монтажёр

Операторы

Скотт Кеван

Scott Kevan
Оператор

Композиторы

Пол Хаслингер

Paul Haslinger
Композитор