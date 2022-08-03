Смертельная гонка
Wink
Фильмы
Смертельная гонка

Смертельная гонка (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.42008, Death Race
Фантастика, Боевик106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. С самыми отъявленными преступниками он участвует в кровавом состязании. Этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на Земле.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная гонка»