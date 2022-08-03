Смертельная гонка (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.42008, Death Race
Фантастика, Боевик106 мин18+
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О фильме
Чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. С самыми отъявленными преступниками он участвует в кровавом состязании. Этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на Земле.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актриса
Натали
Мартинес
- МРАктёр
Макс
Райан
- Актёр
Джейсон
Кларк
- ФКАктёр
Фредерик
Колер
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- ДМАктёр
Джастин
Мэдер
- РТСценарист
Роберт
Том
- ЧБСценарист
Чарльз
Б. Гриффит
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- ИМСценарист
Иб
Мельхиор
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- Продюсер
Роджер
Корман
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- ГМХудожник
Грегори
Мах
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- СКОператор
Скотт
Кеван
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер