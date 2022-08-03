Чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. С самыми отъявленными преступниками он участвует в кровавом состязании. Этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на Земле.

