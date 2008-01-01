Смертельная гонка (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. Вместо того, чтобы выпустить его на свободу, тюремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на Земле.



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