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Скрижали судьбы

Скрижали судьбы (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Скрижали судьбы
Драмы103 мин18+

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Сюжет

Розанна Макналти большую часть жизни провела в психиатрической клинике. течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах — тайна ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…

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Информация

Страна
Ирландия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скрижали судьбы»

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