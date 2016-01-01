Скрижали судьбы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Розанна Макналти большую часть жизни провела в психиатрической клинике. течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах — тайна ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…



Скрижали судьбы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.