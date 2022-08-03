Синдбад. Пираты семи штормов HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Синдбад. Пираты семи штормов HD
Мультфильм74 мин6+
О фильме
Синдбад, молодой веселый пират, не очень удачлив в пиратском промысле — за год ему и его команде не удалось захватить ни одного корабля. Но судьба улыбается Синдбаду: старик Антиох показывает ему старинную карту и предлагает плыть на остров Скелета, где хранятся сокровища. Синдбад не знает, что этот Антиох — волшебник, который преследует свои корыстные планы…
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ВБРежиссёр
Владлен
Барбэ
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- МЛАктриса
Марина
Лисовец
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Андрей
Кайков
- Актёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Илья
Лыков
- ААСценарист
Александр
Архипов
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Сценарист
Максим
Свешников
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ГГПродюсер
Георгий
Гитис
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов