Синдбад. Пираты семи штормов HD

Синдбад. Пираты семи штормов HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Синдбад. Пираты семи штормов HD
Мультфильм74 мин6+

О фильме

Синдбад, молодой веселый пират, не очень удачлив в пиратском промысле — за год ему и его команде не удалось захватить ни одного корабля. Но судьба улыбается Синдбаду: старик Антиох показывает ему старинную карту и предлагает плыть на остров Скелета, где хранятся сокровища. Синдбад не знает, что этот Антиох — волшебник, который преследует свои корыстные планы…

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синдбад. Пираты семи штормов HD»