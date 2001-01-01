Шрек (в переводе Гоблина) (мультфильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Революционный мультфильм, переосмысляющий диснеевские каноны. Первая часть культовой анимационной франшизы о дружелюбном огре – в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Зеленый великан Шрек ведет уединенную жизнь на болоте и радуется, что его устрашающий вид отпугивает людей. Но счастью затворника приходит конец – коварный лорд Фаркуад ссылает волшебных существ из сказочного королевства на Шреково болото. Огр-одиночка не рад нагрянувшим гостям и идет к Фаркуаду качать права. Хитрый лорд решает использовать великана в своих целях и обещает Шреку освободить болото от ссыльных, если тот выкрадет для него принцессу Фиону, заточенную в башне дракона. Итоги сделки ждут вас в анимационной комедии «Шрек» (2001), которую будет особенно весело смотреть онлайн на Wink в переводе Гоблина.



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