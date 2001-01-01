Шрек (в переводе Гоблина) (мультфильм, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
Революционный мультфильм, переосмысляющий диснеевские каноны. Первая часть культовой анимационной франшизы о дружелюбном огре – в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Зеленый великан Шрек ведет уединенную жизнь на болоте и радуется, что его устрашающий вид отпугивает людей. Но счастью затворника приходит конец – коварный лорд Фаркуад ссылает волшебных существ из сказочного королевства на Шреково болото. Огр-одиночка не рад нагрянувшим гостям и идет к Фаркуаду качать права. Хитрый лорд решает использовать великана в своих целях и обещает Шреку освободить болото от ссыльных, если тот выкрадет для него принцессу Фиону, заточенную в башне дракона. Итоги сделки ждут вас в анимационной комедии «Шрек» (2001), которую будет особенно весело смотреть онлайн на Wink в переводе Гоблина.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Адамсон
- ВДРежиссёр
Вики
Дженсон
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актёр
Венсан
Кассель
- ПДАктёр
Питер
Деннис
- КПАктёр
Клайв
Пирс
- Актёр
Джим
Каммингс
- ББАктёр
Бобби
Блок
- КМАктёр
Крис
Миллер
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- РССценарист
Роджер
С.Х. Шульман
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- АУПродюсер
Арон
Уорнер
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- ТЭПродюсер
Тед
Эллиот
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- �НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- ГАХудожник
Гийом
Аретос
- ШМХудожник
Шон
Маллен
- ДРХудожник
Дуглас
Роджерс
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл