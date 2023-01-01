Биография

Джим Каммингс – актер озвучивания. Многократно награжден кинематографическими премиями. Родился в 1952 году. До начала работы в озвучивании занимался устроением карнавалов, музицировал с рокерами, трудился в речном флоте, торговал видеозаписями. В кинематограф попал в 1984-м. Первые роли Каммингса – лев Лайонел и тетя Фира в получасовой диснеевской ленте «Цирк Дамбо». Умение менять голос и говорить, пародируя самые невероятные акценты, сделало актера чрезвычайно популярным. Заказы сыплются на артиста как из рога изобилия. Ежегодно он озвучивает несколько десятков игровых и мультипликационных фильмов, телепередач и видеоигр. В 1991-м он впервые номинируется (и выигрывает!) премию Энни, присуждаемую за достижения в анимации. Начиная с 2011-го получает несколько премий как лучший актер озвучивания. Фильмография артиста насчитывает более 500 работ. «Мне трудно выделить кого-то из героев, – говорит артист. – Душу я старался вдохнуть в каждого». Критик выделяют работу Камингса в фильмах франшизы «Звездные войны» (персонаж Хондо Онако), «Клуб Микки-Мауса» (несколько героев), «Кристофер Робин» (медвежонок Винни-Пух, игрушечная Тигра).