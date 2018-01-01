Актёры и съёмочная группа фильма «Шрек навсегда»

WinkДетямШрек навсегдаАктёры и съёмочная группа фильма «Шрек навсегда»
Режиссёры
Актёры
АктёрShrek
Майк МайерсMike Myers
АктёрDonkey
Эдди МерфиEddie Murphy
АктрисаPrincess Fiona
Кэмерон ДиасCameron Diaz
АктёрPuss in Boots
Антонио БандерасAntonio Banderas
АктрисаQueen
Джули ЭндрюсJulie Andrews
АктёрBrogan
Джон ХэммJon Hamm
АктёрKing
Джон КлизJohn Cleese
АктёрRumpelstiltskin / Priest / Krekraw Ogre
Уолт ДорнWalt Dohrn
АктрисаGretched
Джейн ЛинчJane Lynch
АктёрCookie