Wink
Детям
Шрек навсегда
Актёры и съёмочная группа фильма «Шрек навсегда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шрек навсегда»

Режиссёры

Майк Митчелл

Майк Митчелл

Mike Mitchell
Режиссёр

Актёры

Майк Майерс

Майк Майерс

Mike Myers
АктёрShrek
Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрDonkey
Кэмерон Диас

Кэмерон Диас

Cameron Diaz
АктрисаPrincess Fiona
Антонио Бандерас

Антонио Бандерас

Antonio Banderas
АктёрPuss in Boots
Джули Эндрюс

Джули Эндрюс

Julie Andrews
АктрисаQueen
Джон Хэмм

Джон Хэмм

Jon Hamm
АктёрBrogan
Джон Клиз

Джон Клиз

John Cleese
АктёрKing
Уолт Дорн

Уолт Дорн

Walt Dohrn
АктёрRumpelstiltskin / Priest / Krekraw Ogre
Джейн Линч

Джейн Линч

Jane Lynch
АктрисаGretched
Крэйг Робинсон

Крэйг Робинсон

Craig Robinson
АктёрCookie

Сценаристы

Даррен Лемке

Даррен Лемке

Darren Lemke
Сценарист
Мэтт Шайр

Мэтт Шайр

Matthew Shire
Сценарист
Алехандро Биен-Уиллнер

Алехандро Биен-Уиллнер

Alejandro Bien-Willner
Сценарист

Продюсеры

Тереза Чэн

Тереза Чэн

Teresa Cheng
Продюсер
Джина Шэй

Джина Шэй

Gina Shay
Продюсер
Эндрю Адамсон

Эндрю Адамсон

Andrew Adamson
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Колган

Алексей Колган

Актёр дубляжа
Вадим Андреев

Вадим Андреев

Актёр дубляжа
Юрий Мазихин

Юрий Мазихин

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Макс Боас

Макс Боас

Max Boas
Художник
Майкл Эрнандес

Майкл Эрнандес

Michael Hernandez
Художник

Монтажёры

Ник Флетчер

Ник Флетчер

Nick Fletcher
Монтажёр

Операторы

Чон Ён-док

Чон Ён-док

Jhun Yong Duk
Оператор

Композиторы

Гарри Грегсон-Уильямс

Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор