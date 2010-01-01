Шрек навсегда (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Зеленый огр в поисках былой свободы ввязывается в подозрительную сделку, чреватую непредсказуемыми последствиями — смотреть «Шрек навсегда» так же увлекательно, как предыдущие части франшизы. В этой главе сохранен дух оригинала, а марафон шуток перемежается пародиями на поп-культуру и искренними моментами тепла.
Томимый ностальгией по дням, когда его устрашающий рык наводил трепет на окрестности, Шрек поддается на заманчивые уговоры вероломного Румпельштильцхена и заключает с ним роковое соглашение. Внезапно Шрек оказывается в альтернативной реальности Тридевятого царства, где привычный порядок вещей бесповоротно искажен: коварный интриган узурпировал трон, огры стали изгоями, а Фиона, никогда не встречавшая Шрека, ведет собственную борьбу за свободу. Опираясь на поддержку старых и новых союзников, огру надо распутать клубок собственных ошибок, чтобы восстановить утраченный мир и вновь обрести связь с той, кто была его судьбой.
«Шрек навсегда» — мультфильм, где приключения переплетаются с отчаянной борьбой за возврат к истокам. В перевернутом мире огр находит в себе силы напомнить, что истинные ценности остаются неколебимыми даже под напором самых причудливых испытаний.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Митчелл
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Джули
Эндрюс
- Актёр
Джон
Хэмм
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Уолт
Дорн
- Актриса
Джейн
Линч
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- ДЛСценарист
Даррен
Лемке
- МШСценарист
Мэтт
Шайр
- АБСценарист
Алехандро
Биен-Уиллнер
- Продюсер
Тереза
Чэн
- Продюсер
Джина
Шэй
- Продюсер
Эндрю
Адамсон
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Мазихин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МБХудожник
Макс
Боас
- МЭХудожник
Майкл
Эрнандес
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- ЧЁОператор
Чон
Ён-док
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс