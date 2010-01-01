Шрек навсегда (фильм, 2010) смотреть онлайн

Зеленый огр в поисках былой свободы ввязывается в подозрительную сделку, чреватую непредсказуемыми последствиями — смотреть «Шрек навсегда» так же увлекательно, как предыдущие части франшизы. В этой главе сохранен дух оригинала, а марафон шуток перемежается пародиями на поп-культуру и искренними моментами тепла.



Томимый ностальгией по дням, когда его устрашающий рык наводил трепет на окрестности, Шрек поддается на заманчивые уговоры вероломного Румпельштильцхена и заключает с ним роковое соглашение. Внезапно Шрек оказывается в альтернативной реальности Тридевятого царства, где привычный порядок вещей бесповоротно искажен: коварный интриган узурпировал трон, огры стали изгоями, а Фиона, никогда не встречавшая Шрека, ведет собственную борьбу за свободу. Опираясь на поддержку старых и новых союзников, огру надо распутать клубок собственных ошибок, чтобы восстановить утраченный мир и вновь обрести связь с той, кто была его судьбой.



«Шрек навсегда» — мультфильм, где приключения переплетаются с отчаянной борьбой за возврат к истокам. В перевернутом мире огр находит в себе силы напомнить, что истинные ценности остаются неколебимыми даже под напором самых причудливых испытаний.



Шрек навсегда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.