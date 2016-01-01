Шпионы по соседству (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Супруги Карен и Джефф Гаффни ведут ничем не примечательную жизнь в пригороде Атланты. Новые соседи вносят хаос в тихие будни пары, ведь они – самые настоящие агенты под прикрытием, а их цель – секретная лаборатория в НИИ, где работает Джефф. Так Гаффни оказываются втянутыми в шпионские игры.



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