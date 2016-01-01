Шпионы по соседству (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Keeping Up with the Joneses
Боевики, Комедии101 мин18+
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Сюжет
Супруги Карен и Джефф Гаффни ведут ничем не примечательную жизнь в пригороде Атланты. Новые соседи вносят хаос в тихие будни пары, ведь они – самые настоящие агенты под прикрытием, а их цель – секретная лаборатория в НИИ, где работает Джефф. Так Гаффни оказываются втянутыми в шпионские игры.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ГМРежиссёр
Грег
Моттола
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Джон
Хэмм
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- Актриса
Мин
Чжао
- Актёр
Мэтт
Уолш
- ММАктриса
Мэрибет
Монро
- МЛАктёр
Майкл
Лью
- Актёр
Кевин
Данн
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- ТМПродюсер
Тимоти
М. Борн
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ЭДОператор
Эндрю
Данн