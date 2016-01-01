Шпионы по соседству
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Шпионы по соседству

Шпионы по соседству (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Keeping Up with the Joneses
Боевики, Комедии101 мин18+

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Сюжет

Супруги Карен и Джефф Гаффни ведут ничем не примечательную жизнь в пригороде Атланты. Новые соседи вносят хаос в тихие будни пары, ведь они – самые настоящие агенты под прикрытием, а их цель – секретная лаборатория в НИИ, где работает Джефф. Так Гаффни оказываются втянутыми в шпионские игры.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпионы по соседству»

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