Адвокат Джеймс Донован неожиданно для себя попадает в эпицентр шпионских страстей Холодной войны. Сначала ему поручают защищать советского разведчика Рудольфа Абеля, а потом на него ложиться обязанность организовать в Восточной Германии обмен Абеля на американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

