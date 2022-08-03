Шпионский мост HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Bridge of Spies
Триллер, Военный135 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Адвокат Джеймс Донован неожиданно для себя попадает в эпицентр шпионских страстей Холодной войны. Сначала ему поручают защищать советского разведчика Рудольфа Абеля, а потом на него ложиться обязанность организовать в Восточной Германии обмен Абеля на американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Том
Хэнкс
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Алан
Алда
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- СШАктёр
Скотт
Шеперд
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Доменик
Ломбардоцци
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- ИХАктриса
Ив
Хьюсон
- МЧСценарист
Мэтт
Чарман
- Сценарист
Итан
Коэн
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- КМПродюсер
Кристи
Макоско Кригер
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ЮТАктриса дубляжа
Юлия
Тархова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман