Шпионский мост HD
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Шпионский мост HD

Шпионский мост HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Bridge of Spies
Триллер, Военный135 мин18+

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О фильме

Адвокат Джеймс Донован неожиданно для себя попадает в эпицентр шпионских страстей Холодной войны. Сначала ему поручают защищать советского разведчика Рудольфа Абеля, а потом на него ложиться обязанность организовать в Восточной Германии обмен Абеля на американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

Страна
США, Индия, Германия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпионский мост HD»