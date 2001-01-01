Шпионские игры
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Шпионские игры (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Spy Game
Боевики, Триллеры121 мин18+

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Сюжет

Натан Мьюир — специальный агент ЦРУ, ветеран разведки. В свой последний рабочий день он узнает, что его протеже, талантливый оперативник Том Бишоп, находится в китайской тюрьме, и ему грозит смертная казнь. У Нэйтэна остаются считанные часы для того, чтобы спасти своего ученика.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпионские игры»

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