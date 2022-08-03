Шпионские игры (фильм, 2001) смотреть онлайн

Шпионские игры
2001, Spy Game
Боевик, Триллер121 мин18+

Натан Мьюир — специальный агент ЦРУ, ветеран разведки. В свой последний рабочий день он узнает, что его протеже, талантливый оперативник Том Бишоп, находится в китайской тюрьме, и ему грозит смертная казнь. У Нэйтэна остаются считанные часы для того, чтобы спасти своего ученика.

Страна
США, Германия, Франция, Япония
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

