Шпионские игры (фильм, 2001) смотреть онлайн

Натан Мьюир — специальный агент ЦРУ, ветеран разведки. В свой последний рабочий день он узнает, что его протеже, талантливый оперативник Том Бишоп, находится в китайской тюрьме, и ему грозит смертная казнь. У Нэйтэна остаются считанные часы для того, чтобы спасти своего ученика.

