Шпионские игры (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Spy Game
Боевик, Триллер121 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Натан Мьюир — специальный агент ЦРУ, ветеран разведки. В свой последний рабочий день он узнает, что его протеже, талантливый оперативник Том Бишоп, находится в китайской тюрьме, и ему грозит смертная казнь. У Нэйтэна остаются считанные часы для того, чтобы спасти своего ученика.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Катрин
МакКормак
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- ЛБАктёр
Ларри
Бриггман
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- Актёр
Мэттью
Марш
- ТБАктёр
Тодд
Бойс
- МПАктёр
Майкл
Пол Чан
- ГХАктёр
Гэррик
Хэйгон
- МФСценарист
Майкл
Фрост Бекнер
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс