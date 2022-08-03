Шопоголик (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.32009, Confessions of a Shopaholic
Мелодрама, Комедия99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая девушка, помешанная на шопинге и дорогой одежде, живет в состоянии войны между своим банковским лимитом и искушениями большого города. При этом по профессии она — журналист финансового издания, щедро раздающего советы по правильному управлению личным капиталом.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
П.Дж.
Хоган
- Актриса
Айла
Фишер
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актриса
Кристен
Риттер
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актёр
Фред
Армисен
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- Актриса
Линн
Редгрейв
- ТДСценарист
Трэйси
Джексон
- ТФСценарист
Тим
Фёрт
- КЭСценарист
Кайла
Элперт
- СКСценарист
Софи
Кинселла
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- СКПродюсер
Софи
Кинселла
- Продюсер
Чад
Оман
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ЛМАктриса дубляжа
Лидия
Мельникова
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- Оператор
Джо
Уиллемс
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард