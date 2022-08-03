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Шопоголик

Шопоголик (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.32009, Confessions of a Shopaholic
Мелодрама, Комедия99 мин18+

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О фильме

Молодая девушка, помешанная на шопинге и дорогой одежде, живет в состоянии войны между своим банковским лимитом и искушениями большого города. При этом по профессии она — журналист финансового издания, щедро раздающего советы по правильному управлению личным капиталом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шопоголик»