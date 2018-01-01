WinkФильмыШестой деньАктёры и съёмочная группа фильма «Шестой день»
Актёры и съёмочная группа фильма «Шестой день»
Актёры
АктёрAdam Gibson
Арнольд ШварценеггерArnold Schwarzenegger
АктёрHank Morgan
Майкл РапапортMichael Rapaport
АктёрMichael Drucker
Тони ГолдуинTony Goldwyn
АктёрRobert Marshall
Майкл РукерMichael Rooker
АктрисаTalia Elsworth
Сара УайнтерSarah Wynter
АктрисаNatalie Gibson
Венди КрюсонWendy Crewson
АктёрP. Wiley (в титрах: Rod Rowland)
Родни РоулэндRodney Rowland
АктёрVincent
Терри КрюсTerry Crews
АктёрSpeaker Day
Кен ПоугKen Pogue
АктёрDr. Griffin Weir