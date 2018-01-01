Wink
Шестой день
Актёры и съёмочная группа фильма «Шестой день»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шестой день»

Режиссёры

Роджер Споттисвуд

Roger Spottiswoode
Режиссёр

Актёры

Арнольд Шварценеггер

Arnold Schwarzenegger
АктёрAdam Gibson
Майкл Рапапорт

Michael Rapaport
АктёрHank Morgan
Тони Голдуин

Tony Goldwyn
АктёрMichael Drucker
Майкл Рукер

Michael Rooker
АктёрRobert Marshall
Сара Уайнтер

Sarah Wynter
АктрисаTalia Elsworth
Венди Крюсон

Wendy Crewson
АктрисаNatalie Gibson
Родни Роулэнд

Rodney Rowland
АктёрP. Wiley (в титрах: Rod Rowland)
Терри Крюс

Terry Crews
АктёрVincent
Кен Поуг

Ken Pogue
АктёрSpeaker Day
Роберт Дювалл

Robert Duvall
АктёрDr. Griffin Weir

Сценаристы

Кормак Уибберли

Cormac Wibberley
Сценарист
Мэриэнн Уибберли

Marianne Wibberley
Сценарист

Продюсеры

Джон Дэвисон

Jon Davison
Продюсер
Майк Медавой

Mike Medavoy
Продюсер
Арнольд Шварценеггер

Arnold Schwarzenegger
Продюсер
Дэвид Коутсворт

David Coatsworth
Продюсер

Актёры дубляжа

Петр Семак

Актёр дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Анатолий Петров

Актёр дубляжа
Андрей Толубеев

Актёр дубляжа
Александра Кожевникова

Актриса дубляжа

Художники

Кристофер Бериэн-Мор

Christopher Burian-Mohr
Художник
Даг Хардвик

Doug Hardwick
Художник
Триш Китинг

Trish Keating
Художница
Питер Ландо

Peter Lando
Художник

Операторы

Пьер Миньо

Pierre Mignot
Оператор

Композиторы

Тревор Рэбин

Trevor Rabin
Композитор