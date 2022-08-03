Шестой день (фильм, 2000) смотреть онлайн

Шестой день
8.72000, The 6th Day
Фантастика, Боевик118 мин18+

О фильме

Фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Наблюдать за тем, как главный герой эффектно крушит все на своем пути, будет особенно приятно, если фильм 2000 года «Шестой день» смотреть онлайн в HD качестве.

Ближайшее будущее. Клонирование доведено до совершенства, но все еще противозаконно в отношении людей. Обычный гражданин Адам Гибсон обнаруживает, что некая корпорация нелегально создала его клона. Прежде чем он успевает разобраться в произошедшем, неизвестные совершают попытку устранить его. Адам вынужден пуститься в бега, чтобы спастись и выяснить всю правду…
Хотите узнать, удастся ли Адаму обнаружить истину и наказать злодеев? Тогда спешите «Шестой день» смотреть онлайн в хорошем качестве.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

