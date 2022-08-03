Шестой день (фильм, 2000) смотреть онлайн

Фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.



Ближайшее будущее. Клонирование доведено до совершенства, но все еще противозаконно в отношении людей. Обычный гражданин Адам Гибсон обнаруживает, что некая корпорация нелегально создала его клона. Прежде чем он успевает разобраться в произошедшем, неизвестные совершают попытку устранить его. Адам вынужден пуститься в бега, чтобы спастись и выяснить всю правду…

