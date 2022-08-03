Шестой день (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Ближайшее будущее. Клонирование доведено до совершенства, но все еще противозаконно в отношении людей. Обычный гражданин Адам Гибсон обнаруживает, что некая корпорация нелегально создала его клона. Прежде чем он успевает разобраться в произошедшем, неизвестные совершают попытку устранить его. Адам вынужден пуститься в бега, чтобы спастись и выяснить всю правду…
Хотите узнать, удастся ли Адаму обнаружить истину и наказать злодеев?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
- Режиссёр
Роджер
Споттисвуд
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- Актёр
Тони
Голдуин
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- СУАктриса
Сара
Уайнтер
- Актриса
Венди
Крюсон
- РРАктёр
Родни
Роулэнд
- Актёр
Терри
Крюс
- КПАктёр
Кен
Поуг
- Актёр
Роберт
Дювалл
- КУСценарист
Кормак
Уибберли
- МУСценарист
Мэриэнн
Уибберли
- Продюсер
Джон
Дэвисон
- Продюсер
Майк
Медавой
- Продюсер
Арнольд
Шварценеггер
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- ПСАктёр дубляжа
Петр
Семак
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ДХХудожник
Даг
Хардвик
- ТКХудожница
Триш
Китинг
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ПМОператор
Пьер
Миньо
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин