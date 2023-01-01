Биография

Джон Дэвисон — американский продюсер. Родился в Хаддонфилде 21 июля 1949 года. Изучал искусство кино в Нью-Йоркском университете, где одним из его преподавателей был режиссер Мартин Скорсезе. Свою карьеру начал с управления кинотеатром St. Marks Cinematheque в Нью-Йорке. Позже однокурсник и будущий кинорежиссер Джонатан Каплан предложил Дэвисону переехать в Лос-Анджелес, и уже в 1972 году начинающий продюсер присоединился к компании New World Pictures и стал директором по рекламе и связям с общественностью. Сегодня фильмография Джона Дэвисона насчитывает более 20 работ. Он продюсировал такие картины, как «Робокоп», «Аэроплан», «Звездный десант», «Пираньи», «Шестой день».