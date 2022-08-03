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Шестой день

Шестой день (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The 6th Day
Фантастика, Боевик118 мин18+

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О фильме

В начале третьего тысячелетия самым суровым законом стал «закон Шестого дня». Он запрещал клонирование людей и создание искусственных копий человека. Но огромная подпольная империя вопреки запрету выращивает человечество нового будущего, сотни управляемых теней.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шестой день»