Шесть дней, семь ночей
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Шесть дней, семь ночей

Шесть дней, семь ночей (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.51998, Six Days Seven Nights
Боевики, Мелодрамы97 мин18+

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Сюжет

Небольшой самолет терпит катастрофу на необитаемом острове. Отважный летчик и его очаровательная пассажирка оказались совершенно одни среди дикой природы. Они отчаянно пытаются сообщить о себе, но не знают, что их уже давно перестали искать. Наконец, впервые за эти дни на пустынном горизонте показался странный корабль, который причалил к затерянному острову.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шесть дней, семь ночей»

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