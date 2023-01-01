Шесть дней, семь ночей (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.51998, Six Days Seven Nights
Боевики, Мелодрамы97 мин18+
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Сюжет
Небольшой самолет терпит катастрофу на необитаемом острове. Отважный летчик и его очаровательная пассажирка оказались совершенно одни среди дикой природы. Они отчаянно пытаются сообщить о себе, но не знают, что их уже давно перестали искать. Наконец, впервые за эти дни на пустынном горизонте показался странный корабль, который причалил к затерянному острову.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актёр
Харрисон
Форд
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ЖОАктриса
Жаклин
Обрадорс
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- Актриса
Эллисон
Дженни
- ДУАктёр
Дуглас
Уэстон
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ББАктёр
Бен
Боуд
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- УНПродюсер
Уоллис
Никита
- Продюсер
Айвен
Райтман
- ДБПродюсер
Джули
Бергман Сендер
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман