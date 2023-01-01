Шесть дней, семь ночей (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Небольшой самолет терпит катастрофу на необитаемом острове. Отважный летчик и его очаровательная пассажирка оказались совершенно одни среди дикой природы. Они отчаянно пытаются сообщить о себе, но не знают, что их уже давно перестали искать. Наконец, впервые за эти дни на пустынном горизонте показался странный корабль, который причалил к затерянному острову.



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