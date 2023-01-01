Биография

Дэвид Швиммер — американский актер, снимающийся в кино и сериалах, а также озвучивающий мультфильмы. Родился в Нью-Йорке 2 ноября 1966 года. Когда Дэвиду было два года, его семья перебралась в Лос-Анджелес. С детства мальчик проявлял интерес к актерской игре — играл в спектаклях, посещал профильные занятия. В дальнейшем он выбрал для себя университет, где можно получить актерское образование. Уже в начале карьеры его игра была неоднократно отмечена критиками, присуждавшим Дэвиду премии театральных фестивалей. Изначально Дэвид Швиммер прославился благодаря участию в театральных постановках, сделал себе имя как театральный актер и режиссер. Прежде чем полностью изменить свою жизнь, сыграв в сериале «Друзья», Дэвид принял участие в нескольких фильмах и сериалах. Из ранних его работ можно выделить роль в сериале «Чудесные годы». Приглашение в сериал «Друзья» актер сначала отклонил, но продюсерам удалось его уговорить. Уже после первого сезона он стал звездой. В дальнейшем в этом сериале он отметился и как режиссер, сняв несколько серий. За годы карьеры Дэвид Швиммер сыграл множество эпизодических и второплановых ролей в кино, но при этом уделяя много внимания и другим направлениям в актерской работе. Он принял участие во всех частях мультфильма «Мадагаскар», где озвучивал жирафа Мелмана. Также он снял несколько фильмов, самый известный из которых «Беги, толстяк, беги» с Саймоном Пеггом в главной роли.