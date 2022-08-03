Шерлок Холмс (в переводе Гоблина)
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Шерлок Холмс (в переводе Гоблина)

Шерлок Холмс (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.32009, Sherlock Holmes
Боевик, Драма123 мин18+

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О фильме

Самобытный кинематограф Гая Ричи и правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова — беспроигрышное сочетание, которое гарантирует наслаждение от просмотра. Добавьте к нему любимых героев Конана Дойла в исполнении Роберта Дауни мл. и Джуда Лоу, и несравненный киновечер обеспечен.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Холмс (в переводе Гоблина)»