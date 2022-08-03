Шерлок Холмс (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.32009, Sherlock Holmes
Боевик, Драма123 мин18+
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О фильме
Самобытный кинематограф Гая Ричи и правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова — беспроигрышное сочетание, которое гарантирует наслаждение от просмотра. Добавьте к нему любимых героев Конана Дойла в исполнении Роберта Дауни мл. и Джуда Лоу, и несравненный киновечер обеспечен.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Эдди
Марсан
- РМАктёр
Роберт
Мэйллет
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- КРАктриса
Келли
Райлли
- УХАктёр
Уильям
Хьюстон
- Актёр
Ханс
Мэтисон
- МРСценарист
Майкл
Роберт Джонсон
- ЭПСценарист
Энтони
Пекэм
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- Сценарист
Лайонел
Уигрэм
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- Продюсер
Дэн
Линь
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Лайонел
Уигрэм
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер