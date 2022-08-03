Самобытный кинематограф Гая Ричи и правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова — беспроигрышное сочетание, которое гарантирует наслаждение от просмотра. Добавьте к нему любимых героев Конана Дойла в исполнении Роберта Дауни мл. и Джуда Лоу, и несравненный киновечер обеспечен.

