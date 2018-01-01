Wink
Фильмы
Шерлок Холмс: Игра теней (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Холмс: Игра теней (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Холмс: Игра теней (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Гай Ричи

Гай Ричи

Guy Ritchie
Режиссёр

Актёры

Роберт Дауни мл.

Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрSherlock Holmes
Джуд Лоу

Джуд Лоу

Jude Law
АктёрDr. John Watson
Нуми Рапас

Нуми Рапас

Noomi Rapace
АктрисаMadam Simza Heron
Джаред Харрис

Джаред Харрис

Jared Harris
АктёрProfessor James Moriarty
Пол Андерсон

Пол Андерсон

Paul Anderson
АктёрColonel Sebastian Moran
Стивен Фрай

Стивен Фрай

Stephen Fry
АктёрMycroft Holmes
Рэйчел Макадамс

Рэйчел Макадамс

Rachel McAdams
АктрисаIrene Adler
Келли Райлли

Келли Райлли

Kelly Reilly
АктрисаMary Watson
Джеральдин Джеймс

Джеральдин Джеймс

Geraldine James
АктрисаMrs. Hudson
Эдди Марсан

Эдди Марсан

Eddie Marsan
АктёрInspector Lestrade

Сценаристы

Киран Малруни

Киран Малруни

Kieran Mulroney
Сценарист
Мишель Малруни

Мишель Малруни

Michele Mulroney
Сценарист
Артур Конан Дойл

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист

Продюсеры

Сьюзан Дауни

Сьюзан Дауни

Susan Downey
Продюсер
Дэн Линь

Дэн Линь

Dan Lin
Продюсер
Джоэл Силвер

Джоэл Силвер

Joel Silver
Продюсер
Лайонел Уигрэм

Лайонел Уигрэм

Lionel Wigram
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Андрей Градов

Андрей Градов

Актёр дубляжа

Художники

Дженни Беван

Дженни Беван

Jenny Beavan
Художница
Кэти Спенсер

Кэти Спенсер

Katie Spencer
Художница

Монтажёры

Джеймс Херберт

Джеймс Херберт

James Herbert
Монтажёр

Операторы

Филипп Русло

Филипп Русло

Philippe Rousselot
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор