Щелкунчик и четыре королевства 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Nutcracker and the Four Realms
Фэнтези, Приключения95 мин6+
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О фильме
Юная Клара Штальбаум тяжело переживает смерть своей матери Мари, и грядущее Рождество ее совсем не радует. Как вдруг девочка получает в подарок шкатулку с секретом и запиской от матери. В поисках ключа Клара обращается к крестному, который отправляет ее в волшебный мир Четырех Королевств.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- ДДРежиссёр
Джо
Джонстон
- Актриса
Маккензи
Фой
- ДФАктёр
Джейден
Фовора-Найт
- Актриса
Кира
Найтли
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Морган
Фриман
- МКАктриса
Мисти
Коуплэнд
- Актёр
Эухенио
Дербес
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Актёр
Сергей
Полунин
- ЭТСценарист
Эрнст
Теодор Амадей Гофман
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- Продюсер
Марк
Гордон
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- НДХудожник
Ник
Дент
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард