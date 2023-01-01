Секретные материалы: Борьба за будущее
Wink
Фильмы
Секретные материалы: Борьба за будущее

Секретные материалы: Борьба за будущее (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.21998, The X Files
Фантастика, Драмы116 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Даллас, штат Техас. Бомба террориста уничтожает здание. В ходе расследования спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли сталкиваются с тайным заговором, превосходящим по опасности все, что они до этого встречали. Рискуя собственной жизнью и карьерой, Малдер и Скалли делают все для уничтожения смертельного вируса, способного поразить все живое на Земле и, возможно, имеющего внеземное происхождение.

Секретные материалы: Борьба за будущее смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секретные материалы: Борьба за будущее»