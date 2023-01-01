Секретные материалы: Борьба за будущее (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.21998, The X Files
Фантастика, Драмы116 мин18+
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О фильме
Даллас, штат Техас. Бомба террориста уничтожает здание. В ходе расследования спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли сталкиваются с тайным заговором, превосходящим по опасности все, что они до этого встречали. Рискуя собственной жизнью и карьерой, Малдер и Скалли делают все для уничтожения смертельного вируса, способного поразить все живое на Земле и, возможно, имеющего внеземное происхождение.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- ДНАктёр
Джон
Невилл
- Актёр
Уильям
Б. Дэвис
- МЛАктёр
Мартин
Ландау
- Актёр
Митч
Пиледжи
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- Актриса
Блайт
Даннер
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- Сценарист
Крис
Картер
- ФССценарист
Фрэнк
Спотниц
- Продюсер
Крис
Картер
- ДСПродюсер
Дэниэл
Сакхайм
- МАПродюсер
Мэри
Астадурян
- БДПродюсер
Брюс
Деван
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- МСКомпозитор
Марк
Сноу