Криминальная драма «Сделано в Америке» — фильм 2017 года, основанный на реальных событиях из жизни самого наглого и изворотливого контрабандиста Америки.



Пилот гражданской авиации Барри Сил случайно оказывается втянут в большие игры. Сначала его нанимает ЦРУ для тайных миссий в Латинской Америке, но вскоре Барри начинает работать на оба фронта. Выполняя заказы американского правительства, он доставляет оружие никарагуанским «контрас», а в обратном направлении везет наркотики колумбийского картеля. Барри ведет роскошную жизнь, но постоянно рискует. И с каждым новым рейсом ставки растут, а границы между шпионажем и криминалом стираются.



Тем, кто любит динамичные криминальные фильмы с харизматичными героями и непредсказуемыми поворотами, ни в коем случае нельзя пропускать «Сделано в Америке». Смотреть этот фильм стоит ради блестяще переданной атмосферы 1980-х и Тома Круза в главной роли.

