Фильм Сделано в Америке (2017)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Криминальная драма «Сделано в Америке» — фильм 2017 года, основанный на реальных событиях из жизни самого наглого и изворотливого контрабандиста Америки.
Пилот гражданской авиации Барри Сил случайно оказывается втянут в большие игры. Сначала его нанимает ЦРУ для тайных миссий в Латинской Америке, но вскоре Барри начинает работать на оба фронта. Выполняя заказы американского правительства, он доставляет оружие никарагуанским «контрас», а в обратном направлении везет наркотики колумбийского картеля. Барри ведет роскошную жизнь, но постоянно рискует. И с каждым новым рейсом ставки растут, а границы между шпионажем и криминалом стираются.
Тем, кто любит динамичные криминальные фильмы с харизматичными героями и непредсказуемыми поворотами, ни в коем случае нельзя пропускать «Сделано в Америке». Смотреть этот фильм стоит ради блестяще переданной атмосферы 1980-х и Тома Круза в главной роли.
Рейтинг
- Режиссёр
Даг
Лайман
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Донал
Глисон
- Актриса
Сара
Райт
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актриса
Джейма
Мейс
- БМАктёр
Бенито
Мартинес
- ГССценарист
Гэри
Спинелли
- Продюсер
Брандт
Андерсен
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ДГХудожница
Дженни
Геринг
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- СКОператор
Сесар
Карлоне
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек