Фильмы
Сделано в Америке
Актёры и съёмочная группа фильма «Сделано в Америке»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сделано в Америке»

Режиссёры

Даг Лайман

Doug Liman
Режиссёр

Актёры

Том Круз

Tom Cruise
АктёрBarry Seal
Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрMonty 'Schafer'
Сара Райт

Sarah Wright
АктрисаLucy Seal
Джесси Племонс

Jesse Plemons
АктёрSheriff Downing
Калеб Лэндри Джонс

Caleb Landry Jones
АктёрJB
Джейма Мейс

Jayma Mays
АктрисаDana Sibota
Бенито Мартинес

Benito Martinez
АктёрJames Rangel

Сценаристы

Гэри Спинелли

Gary Spinelli
Сценарист

Продюсеры

Брандт Андерсен

Brandt Andersen
Продюсер
Рэй Анджелик

Ray Angelic
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Данил Щебланов

Актёр дубляжа
Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа
Олег Новиков

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Художники

Ким Барретт

Kym Barrett
Художница
Дженни Геринг

Jenny Gering
Художница

Монтажёры

Эндрю Мондшейн

Andrew Mondshein
Монтажёр

Операторы

Сесар Карлоне

César Charlone
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор