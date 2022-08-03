Сделано в Америке
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Сделано в Америке

Сделано в Америке (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Made in America
Комедия106 мин18+

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О фильме

Афроамериканка Сара страстно хочет ребенка, и обращается к специалистам банка спермы. Анонимный донор должен быть: умным, здоровым афроамериканцем.

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сделано в Америке»