Счастья! Здоровья! (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Счастья! Здоровья!
Комедия80 мин18+
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О фильме
Три влюблeнные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — еe «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Марк
Горобец
- АМРежиссёр
Арман
Марутян
- ВХРежиссёр
Ваагн
Хачатрян
- ЛМРежиссёр
Леонид
Марголин
- Актриса
Зоя
Бербер
- СААктёр
Сергей
Аброскин
- Актриса
Наталья
Рудова
- АМАктёр
Айк
Марутян
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актриса
Марина
Федункив
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- Актёр
Олег
Верещагин
- ДПАктриса
Дарья
Пынзарь
- Актёр
Иван
Костров
- ЛМСценарист
Леонид
Марголин
- БЖСценарист
Борис
Жумыртков
- ЯЛСценарист
Ярослав
Лукашевич
- ДПСценарист
Дмитрий
Преснецов
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- МЧОператор
Максим
Чирков
- АБОператор
Арго
Бароян
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- ААКомпозитор
Алексей
Амусин