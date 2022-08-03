Счастья! Здоровья! (фильм, 2018) смотреть онлайн

Три влюблeнные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — еe «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы.

