Счастья! Здоровья!
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Счастья! Здоровья!

Счастья! Здоровья! (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Счастья! Здоровья!
Комедия80 мин18+

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О фильме

Три влюблeнные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — еe «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастья! Здоровья!»