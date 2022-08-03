Рождество с неудачниками (фильм, 2004) смотреть онлайн

Лютер и его жена Нора решают игнорировать Рождество, поскольку их дочь Блэр уехала на время праздника. Супруги собираются в круиз по Карибам. Но не тут-то было! Попытка убежать от Рождества вызывает такие последствия, какие им даже не снились.

