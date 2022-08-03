Рождество с неудачниками (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.92004, Christmas with the Kranks
Комедия, Семейный95 мин18+
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О фильме
Лютер и его жена Нора решают игнорировать Рождество, поскольку их дочь Блэр уехала на время праздника. Супруги собираются в круиз по Карибам. Но не тут-то было! Попытка убежать от Рождества вызывает такие последствия, какие им даже не снились.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Джо
Рот
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- ЭФАктриса
Элизабет
Франц
- ЭПАктёр
Эрик
Пер Салливан
- Актёр
Чич
Марин
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- ТПАктёр
Том
Постон
- Сценарист
Крис
Коламбус
- ДГСценарист
Джон
Гришэм
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- БАПродюсер
Брюс
А. Блок
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- Продюсер
Крис
Коламбус
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- СДХудожница
Сьюзи
ДеСанто
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- НММонтажёр
Ник
Мур
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни
- ПМКомпозитор
Пол
Морабито