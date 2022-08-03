Рождество с неудачниками
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Рождество с неудачниками

Рождество с неудачниками (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Christmas with the Kranks
Комедия, Семейный95 мин18+

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О фильме

Лютер и его жена Нора решают игнорировать Рождество, поскольку их дочь Блэр уехала на время праздника. Супруги собираются в круиз по Карибам. Но не тут-то было! Попытка убежать от Рождества вызывает такие последствия, какие им даже не снились.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество с неудачниками»