Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество с неудачниками»

Режиссёры

Джо Рот

Джо Рот

Joe Roth
Режиссёр

Актёры

Тим Аллен

Тим Аллен

Tim Allen
АктёрLuther Krank
Джейми Ли Кёртис

Джейми Ли Кёртис

Jamie Lee Curtis
АктрисаNora Krank
Дэн Эйкройд

Дэн Эйкройд

Dan Aykroyd
АктёрVic Frohmeyer
М. Эммет Уолш

М. Эммет Уолш

M. Emmet Walsh
АктёрWalt Scheel
Элизабет Франц

Элизабет Франц

Elizabeth Franz
АктрисаBev Scheel
Эрик Пер Салливан

Эрик Пер Салливан

Erik Per Sullivan
АктёрSpike Frohmeyer
Чич Марин

Чич Марин

Cheech Marin
АктёрOfficer Salino
Джейк Бьюзи

Джейк Бьюзи

Jake Busey
АктёрOfficer Treen
Остин Пендлтон

Остин Пендлтон

Austin Pendleton
АктёрUmbrella Santa / Marty
Том Постон

Том Постон

Tom Poston
АктёрFather Zabriskie

Сценаристы

Крис Коламбус

Крис Коламбус

Chris Columbus
Сценарист
Джон Гришэм

Джон Гришэм

John Grisham
Сценарист

Продюсеры

Майкл Барнатан

Майкл Барнатан

Michael Barnathan
Продюсер
Брюс А. Блок

Брюс А. Блок

Bruce A. Block
Продюсер
Аллегра Клегг

Аллегра Клегг

Allegra Clegg
Продюсер
Крис Коламбус

Крис Коламбус

Chris Columbus
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Кухарешин

Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Елена Павловская

Елена Павловская

Актриса дубляжа
Геннадий Богачёв

Геннадий Богачёв

Актёр дубляжа
Иван Паршин

Иван Паршин

Актёр дубляжа
Виктор Костецкий

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа

Художники

Кристофер Бериэн-Мор

Кристофер Бериэн-Мор

Christopher Burian-Mohr
Художник
Сьюзи ДеСанто

Сьюзи ДеСанто

Susie DeSanto
Художница
Карен О’Хара

Карен О’Хара

Karen O'Hara
Художница

Монтажёры

Ник Мур

Ник Мур

Nick Moore
Монтажёр

Операторы

Дон Бёрджесс

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор
Пол Морабито

Пол Морабито

Paul Morabito
Композитор