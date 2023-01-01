Роман с камнем (фильм, 1984) смотреть онлайн
9.61984, Romancing the Stone
Боевики, Комедии101 мин18+
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Сюжет
Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения - сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всем на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряе�тся в первые часы после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях, поиск сокровищ и, конечно, романтическая любовная история.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- ЗНАктёр
Зак
Норман
- АААктёр
Альфонсо
Арау
- МОАктёр
Мануэль
Охеда
- Актриса
Холланд
Тейлор
- МЭАктриса
Мэри
Эллен Трейнор
- ИСАктриса
Ив
Смит
- ДНАктёр
Джо
Несноу
- ДТСценарист
Дайан
Томас
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- ХФСценарист
Ховард
Франклин
- ТССценарист
Трева
Силверман
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- ДБПродюсер
Джек
Бродский
- ДДПродюсер
Джоэль
Дуглас
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Сазонтьев
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Михаил
Кононов
- ГКАктёр дубляжа
Герман
Качин
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- ЭЭХудожник
Энрике
Эстевес
- ДКМонтажёр
Донн
Кэмберн
- ФММонтажёр
Фрэнк
Моррисс
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри