Роллерболл
Актёры и съёмочная группа фильма «Роллерболл»

Актёры и съёмочная группа фильма «Роллерболл»

Режиссёры

Джон Мактирнан

Режиссёр

Актёры

Крис Клейн

АктёрJonathan Cross
Жан Рено

АктёрAlexis Petrovich
ЭлЭл Кул Джей

АктёрMarcus Ridley
Ребекка Ромейн

АктрисаAurora (в титрах: Rebecca Romijn-Stamos)
Навин Эндрюс

АктёрSanjay
Олег Тактаров

АктёрDenekin
Дэвид Хемблен

АктёрSerokin
Джанет Райт

АктрисаCoach Olga
Эндрю Бринярски

АктёрHalloran
Ката Добо

АктрисаKatya

Сценаристы

Ларри Фергусон

Сценарист
Джон Пог

Сценарист
Уильям Харрисон

Сценарист

Продюсеры

Джон Мактирнан

Продюсер
Чарльз Ровен

Продюсер
Бо Ст. Клэр

Продюсер
Майкл Тадросс

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Маслаков

Актёр дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Вадим Гущин

Актёр дубляжа
Александра Кожевникова

Актриса дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа

Художники

Хелен Джарвис

Художница
Кейт Хэррингтон

Художница

Монтажёры

Роберт К. Ламберт

Монтажёр

Операторы

Стив Мейсон

Оператор

Композиторы

Эрик Серра

Композитор