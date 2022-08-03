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Роллерболл

Роллерболл (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Rollerball
Фантастика, Боевик94 мин18+

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О фильме

Джонатан Кросс и его друзья по команде — звезды самого опасного и зрелищного вида спорта будущего Роллербола, напичканного трюками и умопомрачительными спецэффектами, однако проблемы начинаются тогда, когда создатель игры Петрович понимает, что программа получает наибольшие рейтинги тогда, когда происходят жуткие несчастные случаи.

Страна
США, Германия, Япония, Канада
Жанр
Спортивный, Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роллерболл»