Роллерболл (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Rollerball
Фантастика, Боевик94 мин18+
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О фильме
Джонатан Кросс и его друзья по команде — звезды самого опасного и зрелищного вида спорта будущего Роллербола, напичканного трюками и умопомрачительными спецэффектами, однако проблемы начинаются тогда, когда создатель игры Петрович понимает, что программа получает наибольшие рейтинги тогда, когда происходят жуткие несчастные случаи.
СтранаСША, Германия, Япония, Канада
ЖанрСпортивный, Фантастика, Боевик
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мактирнан
- ККАктёр
Крис
Клейн
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- Актёр
Олег
Тактаров
- ДХАктёр
Дэвид
Хемблен
- ДРАктриса
Джанет
Райт
- ЭБАктёр
Эндрю
Бринярски
- КДАктриса
Ката
Добо
- ЛФСценарист
Ларри
Фергусон
- ДПСценарист
Джон
Пог
- УХСценарист
Уильям
Харрисон
- Продюсер
Джон
Мактирнан
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- Продюсер
Бо
Ст. Клэр
- МТПродюсер
Майкл
Тадросс
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- КХХудожница
Кейт
Хэррингтон
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- СМОператор
Стив
Мейсон
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра