Джонатан Кросс и его друзья по команде — звезды самого опасного и зрелищного вида спорта будущего Роллербола, напичканного трюками и умопомрачительными спецэффектами, однако проблемы начинаются тогда, когда создатель игры Петрович понимает, что программа получает наибольшие рейтинги тогда, когда происходят жуткие несчастные случаи.

