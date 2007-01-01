P.S. Я люблю тебя
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P.S. Я люблю тебя

P.S. Я люблю тебя (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, P.S. I Love You
Драмы, Мелодрамы120 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Он и она созданы друг для друга, две половинки одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, и она очень скоро остается вдовой. Но даже после смерти муж не оставляет свою любимую жену: заблаговременно он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. Каждое заканчивается постскриптумом «Я люблю тебя».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «P.S. Я люблю тебя»

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