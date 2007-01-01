P.S. Я люблю тебя (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, P.S. I Love You
Драмы, Мелодрамы120 мин18+
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Сюжет
Он и она созданы друг для друга, две половинки одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, и она очень скоро остается вдовой. Но даже после смерти муж не оставляет свою любимую жену: заблаговременно он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. Каждое заканчивается постскриптумом «Я люблю тебя».
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
ЛаГравенес
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Джина
Гершон
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- ДМАктёр
Джеймс
Марстерс
- Актёр
Гарри
Конник мл.
- НМАктриса
Нелли
МакКэй
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- РЛСценарист
Ричард
ЛаГравенес
- Сценарист
Стивен
Роджерс
- САСценарист
Сесилия
Ахерн
- Продюсер
Венди
Файнерман
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- МСПродюсер
Молли
Смит
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ДММонтажёр
Дэвид
Мориц
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл