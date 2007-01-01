P.S. Я люблю тебя (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Он и она созданы друг для друга, две половинки одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, и она очень скоро остается вдовой. Но даже после смерти муж не оставляет свою любимую жену: заблаговременно он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. Каждое заканчивается постскриптумом «Я люблю тебя».



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