Проклятый путь
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Проклятый путь

Проклятый путь (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Road to Perdition
Триллер, Драма112 мин18+

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О фильме

30-е годы XX века. Майкл Салливан выглядит как среднестатистический американец, но его сыну не дает покоя вопрос - куда постоянно уезжает его отец по вечерам. Пока однажды он не прячется в его машине.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятый путь»