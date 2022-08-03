Прочь (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.42017, Get Out
Ужасы, Детектив99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Джордан
Пил
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- МХАктёр
Маркус
Хендерсон
- БГАктриса
Бетти
Гэбриел
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- Актёр
Стивен
Рут
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- Сценарист
Джордан
Пил
- Продюсер
Джейсон
Блум
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- ГДПродюсер
Герард
ДиНарди
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ККХудожник
Крис
Крейн
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин
- ТООператор
Тоби
Оливер
- МЭКомпозитор
Майкл
Эбелс