Призрак (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, The Ghost Writer
Триллер, Криминал122 мин18+
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О фильме
«Призраками пера» зовут в издательском мире «литературных негров». Их жизнь и муки творчества неизвестны никому, но результаты их трудов становятся бестселлерами.
Один из них погибает таинственной смертью как раз накануне сдачи будущего хита продаж, мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании Адама Лэнга. Чтобы завершить «труд» политика, издательство нанимает Призрака-профессионала. Но педантичный и обычно успешный Призрак даже не представлял, что задача написать мемуары — из числа смертельно опасных, когда в биографии твоего героя — сплошь и рядом белые пятна, подозрительно напоминающие реальные государственные тайны…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актриса
Ким
Кэтролл
- Актёр
Том
Уилкинсон
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- Актёр
Илай
Уоллак
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- ДЭАктриса
Дезире
Эрасмус
- Актёр
Роберт
Пью
- Сценарист
Роман
Полански
- РХСценарист
Роберт
Харрис
- РБПродюсер
Роберт
Бенмусса
- Продюсер
Роман
Полански
- АСПродюсер
Ален
Сард
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- АДКомпозитор
Александр
Деспла