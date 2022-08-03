«Призраками пера» зовут в издательском мире «литературных негров». Их жизнь и муки творчества неизвестны никому, но результаты их трудов становятся бестселлерами.



Один из них погибает таинственной смертью как раз накануне сдачи будущего хита продаж, мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании Адама Лэнга. Чтобы завершить «труд» политика, издательство нанимает Призрака-профессионала. Но педантичный и обычно успешный Призрак даже не представлял, что задача написать мемуары — из числа смертельно опасных, когда в биографии твоего героя — сплошь и рядом белые пятна, подозрительно напоминающие реальные государственные тайны…

