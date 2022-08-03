Призрак
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Призрак

Призрак (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The Ghost Writer
Триллер, Криминал122 мин18+

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О фильме

«Призраками пера» зовут в издательском мире «литературных негров». Их жизнь и муки творчества неизвестны никому, но результаты их трудов становятся бестселлерами.

Один из них погибает таинственной смертью как раз накануне сдачи будущего хита продаж, мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании Адама Лэнга. Чтобы завершить «труд» политика, издательство нанимает Призрака-профессионала. Но педантичный и обычно успешный Призрак даже не представлял, что задача написать мемуары — из числа смертельно опасных, когда в биографии твоего героя — сплошь и рядом белые пятна, подозрительно напоминающие реальные государственные тайны…

Страна
США, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак»