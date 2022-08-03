Принц Персии: Пески времени (фильм, 2010) смотреть онлайн

Фильм, под названием «Принц Персии: Пески времени», снят по мотивам компьютерной игры с одноименным названием. Его действие разворачивается в Персии, где царь Шараман, однажды, проезжая по базару, встречает отважного и ловкого бездомного мальчика, по имени Дастан, и, пожалев его, забирает в свой замок и растит как принца вместе в двумя своими сыновьями – Гарсивом и Тасом. Много лет спустя, когда мальчик вырастает, он участвует в военном походе со своими братьями и их путь лежит через священный город Аламут, который царь Шараман запретил атаковать. Однако, брат царя, по имени Низам, сообщает, что Аламут продает оружие врагам Персии и уговаривает братьев захватить город. Благодаря Дастану, войско входит в город и одерживает победу, а в разгар битвы к нему попадает странный кинжал, который Дастан решает оставить себе в качестве награды за победу. На торжественном обеде, на который прибыл сам царь Шараман, он объявляет Дастана героем и в знак примирения с Аламутом обещает женить его на принцессе Тамине. Однако, Шараман погибает, одев подаренный ему Дастаном плащ, который оказался отравлен. Все считают Дастана убийцей, и ему не остается ничего другого, как бежать из города, а принцесса Тамина помогает ему в этом. Дастан пытается во что бы то ни стало доказать свою невиновность, и отправляется на похороны отца, в надежде найти помощь у своего дяди Низама, но встретившись с ним, он видит ожоги у него на руках, и понимает, что это Низам убил его отца. Тем временем Тамина рассказывает Дастану, что кинжал, которым он завладел, не простой - он способен управлять песками времени и возвращать время вспять. Тогда Дастан вспоминает историю, которую отец часто рассказывал ему, о том, как Низам, в детстве, спас его ото льва, и понимает, что Низам приказал напасть на Аламут, чтобы завладеть кинжалом, вернуться в тот день и изменить свой поступок, дав брату умереть самому стать царем. Как дальше будут развиваться события, удастся ли коварному Низаму осуществить свой план, и сможет ли Дастан вернуть свое доброе имя, вы узнаете, посмотрев фильм «Принц Персии: Пески времени» от начала и до конца. В главной роли в «Prince of Persia: The Sands of Time» снялся актер Джейк Джилленхол, а братьев Таса и Гарсива сыграли Ричард Койл и Тоби Кеббелл. Специально для фильма Аланис Мориссетт написала песню «I remain», которая вошла в саундтрек. Фильм «Принц Персии: Пески времени» вы можете посмотреть бесплатно онлайн в сети интернет и получить незабываемое удовольствие от захватывающих приключений, опасных трюков, и, конечно, истории любви, которая внезапно разгорается между Дастаном и принцессой Таминой.

