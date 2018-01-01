Wink
Детям
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3»

Режиссёры

Геннадий Сокольский

Режиссёр
Кэндзи Ёсида

Kenji Yoshida
Режиссёр

Актёры

Ролан Быков

АктёрТото
Вячеслав Невинный

Актёрдедушка Пиго
Евгений Леонов

АктёрДжек
Юрий Волынцев

Актёркапитан корабля
Елена Санаева

АктрисаЛала
Николай Граббе

Актёрполярник со станции
Владимир Ферапонтов

Актёрбраконьер
Вячеслав Богачёв

Актёрбраконьер
Владимир Сошальский

Актёрбраконьер
Светлана Степченко

АктрисаЛоло

Сценаристы

Виктор Мережко

Сценарист

Продюсеры

Такэо Нисигути

Takeo Nishiguchi
Продюсер
Лилиана Монахова

Продюсер

Монтажёры

Наталия Степанцева

Монтажёр

Операторы

Александр Чеховский

Оператор