Превосходство
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Превосходство

Превосходство (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Transcendence
Фантастика, Драмы114 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Выдающийся исследователь доктор Уилл Кастер работает над созданием искусственного интеллекта. Эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, но, в то же время, сделали основной целью радикальной анти-технологической группировки, которые заражают его ядом поллония. У Уилла остается совсем мало времени, чтобы закончить эксперимент.. .

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Превосходство»

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