Превосходство (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Выдающийся исследователь доктор Уилл Кастер работает над созданием искусственного интеллекта. Эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, но, в то же время, сделали основной целью радикальной анти-технологической группировки, которые заражают его ядом поллония. У Уилла остается совсем мало времени, чтобы закончить эксперимент.. .



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