Превосходство (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Transcendence
Фантастика, Драмы114 мин12+
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Сюжет
Выдающийся исследователь доктор Уилл Кастер работает над созданием искусственного интеллекта. Эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, но, в то же время, сделали основной целью радикальной анти-технологической группировки, которые заражают его ядом поллония. У Уилла остается совсем мало времени, чтобы закончить эксперимент.. .
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- УПРежиссёр
Уолли
Пфистер
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Коул
Хаузер
- Актёр
Морган
Фриман
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- КХАктёр
Кори
Хардрикт
- ФХАктёр
Фальк
Хеншел
- ДПСценарист
Джек
Паглен
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- ЭМПродюсер
Энни
Мартер
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ДХОператор
Джесс
Холл
- Композитор
Майкл
Дэнна