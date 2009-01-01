Предложение (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
Начальница пытается выйти замуж за ассистента, чтобы получить гражданство. Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом.
Амбициозная уроженка Канады Маргарет Тэйт возглавляет крупное издательство и буквально живет на рабочем месте. Однако ее карьерные планы могут быть сорваны из-за отказа в продлении визы. Маргарет настолько сильно увлечена ежедневными делами и встречами, что совершенно забывает о необходимости получить разрешение на пребывание в Америке. Теперь у нее нет другого выхода, кроме как заключить фиктивный брак с гражданином США. Ее выбор падает на робкого помощника Эндрю, который соглашается помочь, но ставит ряд условий. Вместе им предстоит пройти собеседование в миграционной службе и отправиться на другой конец страны, чтобы познакомиться с родственниками жениха.
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Рейтинг
- Режиссёр
Энн
Флетчер
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Мэри
Стинберген
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- БУАктриса
Бетти
Уайт
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- Актриса
Малин
Акерман
- Актёр
Оскар
Нуньес
- Актёр
Аасиф
Мандви
- МНАктёр
Майкл
Нури
- ПЧСценарист
Пит
Чиарелли
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- Продюсер
Тодд
Либерман
- Продюсер
Сандра
Буллок
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- МБАктриса дубляжа
Майя
Блинова
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман