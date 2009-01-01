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Предложение (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.52009, The Proposal
Мелодрама, Комедия103 мин18+

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О фильме

Начальница пытается выйти замуж за ассистента, чтобы получить гражданство. Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом.

Амбициозная уроженка Канады Маргарет Тэйт возглавляет крупное издательство и буквально живет на рабочем месте. Однако ее карьерные планы могут быть сорваны из-за отказа в продлении визы. Маргарет настолько сильно увлечена ежедневными делами и встречами, что совершенно забывает о необходимости получить разрешение на пребывание в Америке. Теперь у нее нет другого выхода, кроме как заключить фиктивный брак с гражданином США. Ее выбор падает на робкого помощника Эндрю, который соглашается помочь, но ставит ряд условий. Вместе им предстоит пройти собеседование в миграционной службе и отправиться на другой конец страны, чтобы познакомиться с родственниками жениха.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Предложение»